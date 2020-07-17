Тросы для моста на Троещину за 14 миллионов гривень оказались непригодными

Закупленные тросы годами хранились под открытым небом

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что приобретенные ранее ванты (тросы) для строительства Подольско-Воскресенского моста непригодны, и он надеется, что ситуацию расследуют правоохранители.

Об этом он заявил в видеокомментарии с места строительства, который был продемонстрирован на онлайн-брифинге.

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«Были куплены старые ванты, которые хранили не так, как нужно, и немецкая компания запретила их установку. Они непригодны», - подчеркнул мэр.

При этом он заверил, что «город не потратил ни копейки на покупку тех старых вант».

Кто покупал

«Как были куплены, как их хранили и почему они сейчас непригодны, я убежден, что с этим будут разбираться правоохранительные органы. Но мы делаем сейчас все, чтобы мост был надежным, удобным современным», - сказал Кличко.

Кроме того, мэр сообщил, что Киев получил 52 новых троса из Германии, еще 8 тросов будут доставлены позже.

Пока в конструкциях моста использованы старые ванты, и их будут снимать и заменять новыми. «Мы будем их (новые ванты - УНИАН) устанавливать в ближайшие недели. Немецкие специалисты приезжают сейчас, и будут контролировать установку вант», - отметил Кличко.

Начало конфликта

11 июня урбанист Виталий Селик в соцсети Facebook сообщил, что на Подольском мосту вешают ржавые забракованные ванты.

«С начала июня к арке Подольского моста начали подвешивать ванты (тросы толщиной около 8 см). Они должны удерживать центральный пролет переправы над руслом Днепра размером 344*36 метров. К сегодняшнему утру подняли 24 из 68 вант», - написал он.

Селик отметил, что 2 октября 2018 года тогдашний руководитель коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Максим Калинин доложил Кличко, что ванты для Подольского моста, купленные в 2010 году за 14 млн грн (почти 1,7 млн долл.), непригодны для использования.

Такой вердикт дал немецкий производитель после их осмотра. «Все эти 8 лет они пролежали на Трухановом острове под открытым небом, покрытые перегноем опавших листьев. Кличко на том совещании потребовал найти виновных», - добавил активист.

По его словам, в начале 2020 года в Киев поступило лишь 12 новых вант, а на мосту уже подвесили 19. «Математика не сходилась. На всякий случай я спросил знакомого мостостроителя, когда же привезли остаток вант. Его ответ меня шокировал. Оказалось, что сейчас подвешивают старые тросы, забракованные немецким производителем», - сообщил Селик.

Затянувшееся строительство

Строительство моста началось в 1993 году, но неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

Автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом планируют открыть до конца 2020 года.

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