Киев сковали утренние пробки, ситуацию осложняют многочисленные аварии

На улице Вадима Гетьмана утром зафиксировали сразу три ДТП.

По состоянию на 8:20 утра ситуация на дорогах Киева близка к критической. На мостах через Днепр, в центре города и на проспекте Победы возникли масштабные пробки.

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Согласно данным карт Google, ситуацию осложняют многочисленные аварии: ДТП зафиксированы на Северном мосту, Броварском проспекте (две аварии), бульваре Дружбы народов, улице Вадима Гетьмана (сразу три аварии) и улице Кирилловской.

Движение на проспекте Леся Курбаса частично перекрыто. Также ограничен проезд на улице Покровской на Подоле. На улице Михаила Бойчука ведутся дорожные роботы.

Напомним, Киевский метрополитен 25 мая возобновил перевозку пассажиров. Пассажирам проверяют температуру и допускают в транспорт при условии наличия защитной маски. Количество пассажиров в вагонах определяется правилами социальной дистанции.

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