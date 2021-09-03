Киев получил новый 3-секционный низкопольный трамвай. Это первый из 20-ти трамваев, которые будут закуплены за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках инициативы Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает официальная Facebook-страница министерства.

В рамках соглашения на обновление трамвайного парка Киева будет направлено 24,9 млн евро кредита. За эти деньги планируется закупить двадцать 3-секционных низкопольных трамваев производства ООО "ТАТРА-Юг". Эти 26-метровые трамваи могут перевозить около 300 пассажиров. В вагонах предусмотрены места для людей с инвалидностью.

Первый трамвай будет находиться в Дарницком депо и после пусконаладочных работ выйдет на маршрут на левом берегум столицы. Всю партию, согласно графику, планируется поставить КП "Киевпастранс" уже к началу 2023 года.

"Для Министерства инфраструктуры совместное соглашение с Европейским инвестиционным банком - это возможность начать в Украине качественно новый проект, который будет отвечать ценностям безбарьерности, экоориентованости и обеспечению комфорта пассажиров. Мы бы хотели, чтобы украинские города были более проактивными в направлении развития электротранспорта, ведь это один из ключевых шагов к снижению уровня выбросов в мегаполисах", - заявила, заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

Кредит является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", поддерживается ЕС и направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.

"Кредит ЕИБ на новые трамваи в Киеве будет способствовать развитию экологически безопасного и надежного транспорта. Как представители климатически-ориентированного банка ЕС мы верим, что развитие эффективной системы городского общественного транспорта - один из лучших способов борьбы с загрязнением и решения вопросов изменения климата", - отметил Жан-Эрик де Загон, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине.

Проект ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины" (фаза 1) - это рамочный кредит на 200 млн евро для финансирования общественного транспорта в 11 городах Украины.

Напомним также, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укрзализныця тестирует поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички. Первые поезда планируется запустить на маршрутах киевского узла до конца 2022 года.

Автор: Григорий Бондарь