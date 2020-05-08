"Укрзализныця" ограничила зарплату членов правления до 47 тысяч гривень

Также снижены на 25% зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата.

Акционерная компания "Укрзализныця" ограничила зарплату членов правления до 47 тысяч гривен на период карантина, а также снизила на 25% зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата.

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Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Иван Юрик на своей странице в Facebook.

«Две новости: «Укрзализныця» выполняет Закон об ограничении оплаты труда членов правления. Решение реализовано. Члены правления будут получать 47 230 грн на период карантина. Более того, зарплаты всех топ-менеджеров центрального аппарата «Укрзализныци» в добровольном порядке снижены на 25%», - написал он.

По словам Юрика, компания полностью солидарна и поддерживает позицию парламента и правительства, принимая все меры по оптимизации расходов для стабильной работы отрасли в этот непростой для государства период.

«Ключевая задача сейчас - обеспечить стабильные перевозки, сохранить рабочие места и предоставить работникам социальную защиту и поддержку», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году вознаграждение членов правления и набсовета «Укрзализныци» увеличилось почти в 2 раза - до 71,4 млн грн и 43,4 млн грн.

Верховная Рада 13 апреля приняла закон о внесении изменений в госбюджет, которым среди прочего ограничила денежное обеспечение работников бюджетных учреждений десятью минимальными зарплатами. С 1 апреля и до конца карантина заработные платы в государственном секторе не могут превышать 47,2 тыс. грн.