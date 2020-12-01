Калибровка транспортной модели проводилось с помощью более чем 300 камер видеонаблюдения, размещенных на уличной сети Киева.

В Киеве, с помощью транспортной модели города, определены улицы и мосты с наибольшей интенсивностью движения транспорта.

Об этом говорится в сообщении "Киевгенплана".

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Отмечается, что калибровка транспортной модели проводилось с помощью более чем 300 камер видеонаблюдения, размещенных на уличной сети Киева.

"С каждым днем ​​в Киеве увеличивается количество автомобилей, что в свою очередь отражается на транспортной сети столицы. Улицы, по которым можно было спокойно проехать еще 10 лет назад, сегодня стоят в огромных пробках", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что причинами становятся как возведение новых зданий и стремительная застройка пригородной зоны, так и недостаточное развитие общественного транспорта и увеличение количества автомобилей, которые приезжают в Киев из других городов.

В частности, самыми загруженными улицами столицы названы: Кольцевая дорога - 177,6 тысяч авто в сутки в обоих направлениях; проспект Победы - 153,5 тыс.; проспект Николая Бажана - 152,5 тыс.; Набережное шоссе - 143,9 тыс.; проспект Романа Шухевича - 140 тыс.; проспект Степана Бандеры - 136,7 тыс.; Броварской проспект - 128,4 тыс.; проспект Академика Палладина - 122,1 тыс.; бульвар Дружбы Народов - 127,9 тыс.; улица Елены Телиги - 112 тыс.

Кроме того, названы три самых загруженных моста в городе. Это Северный мост (173,5 тыс. авто), Южный мост (167 тыс.) и мост Патона (149,2 тыс. авто до закрытия крайних правых полос движения).

"Вышепредставленные цифры очень высокие и означают, что улицы работают на пределе своей пропускной способности", - добавили в "Киевгенплане".

Замена общественного транспорта

Министерство инфраструктуры в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия.

18 ноября 2020 года Кабинет министров перераспределил 209,8 млн грн бюджетного кредита на реализацию инвестиционных проектов по развитию городского общественного транспорта в Украине.

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Автор: УНИАН