В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 копеек за литр.

Сетевые операторы, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 10-50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

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Сообщается, что в сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 копеек за литр: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн, А-92 — до 28,27 грн, дизельное топливо подорожало на 10 копеек за литр, до 26,39-26,49 грн только в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10-20 копеек за литр в Днепропетровской, Киевской, Херсонской и Черкасской областях, а дизельное топливо прибавило 10 копеек за литр лишь в Днепропетровской области.

На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 копеек за литр, дизельное топливо — на 30 копеек за литр. «Татнефть-АЗС-Украина» и «Олас» подняли цены на бензины на 24 и 30 копеек за литр соответственно.

Отмечается, что некоторые операторы продолжили снижать цены на топливо во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки. В частности, дизель подешевел на таких станциях как BVS, Chipo, «Татнефть-АЗС-Украина», ZOG и «Автопорт».

Таким образом, средняя цена бензина А-92 выросла до 28,22 грн/л, бензина А-95 - до 29,02 грн/л. дизель подешевел до 27,36 грн/л.

Госрегулирование цен на топливо: что необходимо знать

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./ бар. до 69 долл./ бар., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

11 мая 2021 года Кабинет Министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 грн за литр, бензинов — 30,22 грн за литр.

По состоянию на 17 мая 2021 года запуск госрегулирования обвалил цены на бензин.

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Автор: Игорь Орел