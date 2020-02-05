Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn 5 февраля – Криклий

Криклий пока не рассказал детали меморандума. Он утверждает, что для этого должны быть согласованы показатели, предмет инвестиций, их этапы и др.

Кабмин 5 февраля подпишет документы о сотрудничестве с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Радио НВ.

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По его словам, 5 февраля в Киев прибудет немецкая делегация, с которой правительство планирует подписать меморандум о сотрудничестве: «И, собственно, мы будем это в несколько этапов делать, никто не торопится, чтобы принимать решение вслепую», – уточнил министр.

Криклий пока не рассказал детали меморандума. Он утверждает, что для этого должны быть согласованы показатели, предмет инвестиций, их этапы и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 22 января Мининфраструктуры Украины подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании Гончарук заверил, что сотрудничество не предполагает потерю контроля государства над «Укрзализныцей», поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

23 января Гончарук заявил, что правительство хочет отдать "Укрзализныцю" компании Deutsche Bahn в управление на 10 лет.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности.

Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA – 4,7 млрд евро, прибыль 542 млн евро. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.