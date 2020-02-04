Кабмин обнародовал решение об увольнении Кравцова без перевода на другую должность

В конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы правления акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

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Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина №58-р, опубликованном на правительственном сайте 3 февраля.

"Прекратить досрочно полномочия председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Кравцова Евгения Павловича, освободив его от должности в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде Украины", - сказано в документе.

Указанным пунктом Трудового кодекса предусматривается, что трудовой договор может быть расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в случае прекращения полномочий должностных лиц.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что заявление главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 29 января Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им заявлению, после чего Кабинет министров освободил Кравцова с занимаемой должности.

Сам Кравцов заявил, что получит за досрочный разрыв трудового контракта «немалую» компенсацию, так как формальных оснований для увольнения не было.

В конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.

Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, срок его контракта должен был истечь в 2021 году.