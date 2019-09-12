Европейский бестселлер: в сети появились фото новой Skoda Octavia

Четвертое поколение Skoda Octavia 2020 модельного года может дебютировать до конца осени.

В сети появились фотографии нового поколения автомобиля Skoda Octavia, который стал европейским бестселлером.

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Портал Motor1 опубликовал фото, на которых видны детали экстерьера и интерьера новинки.

Четвертое поколение (пятое, если учитывать 60-летнюю историю этого имени) Skoda Octavia 2020 модельного года может дебютировать до конца осени.

Как пишет autocentre.ua, в компании спешат завершить все дорожные испытания, которые все еще продолжаются.

На свежих фото автомобиль замечен в знакомом камуфляже, но изображения хорошего качества. В первую очередь наше внимание привлекает передняя решетка. Накладки по краям делают ее длиннее и скрывают часть передних фар, которые в новом поколении вновь превратятся в цельные блоки.

Окна за задними дверьми с помощью специальных панелей сделали визуально меньше, а секции фонарей, заходящие на багажную дверь, и вовсе скрыли.

Внутри — новое рулевое колесо довольно футуристичного дизайна, цифровой щиток приборов и огромный экран мультимедийной системы на передней панели. Скорее всего, некоторые из этих элементов достанутся только топовым версиям.

Как сообщал УНИАН, в середине июля компания Skoda начала серийное производство своего самого компактного кроссовера под названием Kamiq.