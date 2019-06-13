Вокруг Ривне построят объездную дорогу: «Укравтодор» объявил тендер

Отмечается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города за счет строительства северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, сохранить от разрушения покрытие улиц.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») объявило тендер на строительство объездной дороги города Ривне с ожидаемой стоимостью 822 млн грн.

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Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", тендер объявлен на электронной площадке системы публичных онлайн-закупок Prozorro.

По словам главы советника главы «Укравтодора» Александра Кавы, в этом году на строительство первой очереди северного объезда Ривного запланировано 198 млн гривен из Государственного дорожного фонда Украины.

«Остальные средства планируется выделить в 2020 году. В этом году запланировано построить эстакаду над железной дорогой Ривне - Сарны, а также выполнить все работы по формированию основы дорожного полотна первой очереди объезда. Надеюсь, что мэрия Ривного и лично городской председатель также предусмотрят средства для финансирования этой объездной, чтобы ускорить ее строительство, поскольку она является крайне важной для жителей этого областного центра», - цитирует пресс-служба Каву.

Отмечается, что, согласно разработанной в прошлом году проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев - Ривне в направлении трассы Н-22 в объезд города Ривне, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22.

«Протяженность северной объездной дороги Ривного составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция - 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги - 4,2 км. Дорога будет иметь вторую техническую категорию с двумя полосами движения», - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города за счет строительства северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, сохранить от разрушения покрытие улиц, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развития города Ривне как важного транспортного узла.

Также, в пресс-службе подчеркнули, что на этапе реализации в «Укравтодоре» находятся проекты Юго-Западной объездной дороги города Полтава (новое строительство), объездной дороги города Лубны (реконструкция с расширением дороги с 2-х до 4-х полос), объездной дороги села Красногоровка (новое строительство), Северной объездной города Житомир (реконструкция по расширению дороги с 2-х до 4-х полос).

На стадии проектирования и подготовки строительства находятся такие проекты как Северная объездная дорога Львова, Северная объездная Тернополя, Северная объездная Одессы, Восточная объездная Кременчуга с мостом через Днепр.

Как соообщал УНИАН, «Укравтодор» прорабатывает 4 варианта прохождения новой объездной дороги города Борисполь.