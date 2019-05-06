В Киеве дождем затопило транспортную развязку возле «Черниговской», опубликовано видео

Пользователи соцсетей начали иронизировать над ситуацией.

Обильные осадки привели к значительному затоплению оживленной дороги возле метро «Черниговская» в Киеве. Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях.

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Так, проект «Киев оперативный» опубликовал в Facebook видео, на котором можно видеть, как автомобили и трамваи вынуждены двигаться через затопленный водой участок.

«Кто там хотел попасть на море в мае, но не успел на праздники? Имеете возможность, потому прямо сейчас море приехало к станции метро Черниговская», - отмечается в публикации.

На видео можно видеть, что уровень воды поднимается выше бамперов автомобилей. Транспортные средства преодолевают затопленную дорогу с трудом.

В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией. Некоторые также связали затопление дороги с утренними пробками на близлежащих улицах.

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