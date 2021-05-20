Совместно с Киевстар ТВ, платформой онлайн-телевидения группы 1+1 media и Киевстар, рассказываем, как устроен рынок OTT в Украине, какие преимущества и недостатки этого типа приема и какие тренды состоятся в отрасли PayTV в ближайшее время.

Онлайн-телевидение стало естественным следствием развития ИТ-технологий, распространения и развития Интернета и поисков ТВ-индустрии путей к расширению зрительской аудитории. Тезис о том, что сеть одолеет классическое телевидение, все больше присутствует на индустриальных дискуссиях, зато первые успешные результаты взаимодействия телевидения и Интернета набирают обороты.

Процесс все большей популярности онлайн-телевидения обусловлен двумя основными тенденциями, которые проявлялись последние 5-6 лет. Во-первых, сеть и покрытие непрерывно эволюционируют, а, во-вторых, телепроизводство все активнее начало интегрироваться в соцсети, OTT-платформы* и бороться за место не только на ТВ-экранах, но и в гаджетах.

Собственно, поэтому сегодня мы можем наблюдать результат распространения таких тенденций в виде появления и стремительного развития украинских платформ онлайн-телевидения (подробнее о них расскажем в следующем материале «Все об онлайн ТВ»), а с появлением высокоскоростного интернета – их усовершенствования и эволюции.

За данными Министерства цифровой трансформации и Киевстар - одного из крупнейших интернет-провайдеров в Украине, по состоянию на начало 2021 года доступ к скоростному мобильному интернету сейчас имеют 87% населения Украины. А с 1 июля 2020 года 5,4 млн украинцев впервые получили лучшее покрытие 4G. Это жители более 9,1 тыс. населенных пунктов. А 1,7 млн человек получили доступ к мобильному интернету впервые. Всего к 2023 году Министерство планирует обеспечить скоростным интернетом 95% украинцев, а к 2024 − покрыть интернетом 95% всех дорог национального значения.

Бесспорно, все эти прогнозы работают в том числе на процесс обеспечения доступа к телевизионному контенту с любого устройства-смартфону, планшету, компьютеру и тому подобное. Об этом, а также о других преимуществах онлайн-ТВ, рассказываем на примере платформы Киевстар ТВ.

Легкость подключения. Все, что необходимо для установки онлайн-телевидения, - это Wi-Fi или мобильный интернет. Подключение сети в доме позволит избежать сложных организационных моментов с прокладкой кабелей и покупкой дорогого оборудования. Подключению такого телевидения не помешает даже отсутствие Smart TV. В дополнение к обычной плазме можно купить медиаплеер, ассортимент и ценовая категория которых чрезвычайно разнообразна. Кроме обеспечения просмотра, с помощью медиаплеера можно установить самые популярные мессенджеры, а также различные приложения или игры. Удобнее всего покупать медиаплеер в полной комплектации, к примеру, при покупке медиаплеера iNeXT TV3 в сети магазинов Киевстар можно получить в подарок 6 месяцев подписки на Киевстар ТВ.

Удобство просмотра. Похоже, что благодаря онлайн-телевидению, все шутки о вечной борьбе за пульт и дилеммы «сериал или футбол» могут исчезнуть, ведь телеконтент одновременно можно просматривать в разных комнатах и на 3 разных устройствах. Поэтому история о том, что "телевизор занят" может отойти в прошлое. К тому же, онлайн-телевидение является достаточно мобильным: вы можете начать смотреть любимую программу, фильм или сериал, находясь еще далеко от дома, например, когда задерживаетесь в пути с работы или когда погода настолько великолепна, что хочется подольше побыть на свежем воздухе. Главное – наличие хорошего интернета и гаджетов под рукой.

Неограниченное количество контента и индивидуальный подход. Количество контента - это одно из самых привлекательных преимуществ онлайн-телевидения. Ведь установив любую из платформ онлайн-ТВ, вы будете иметь доступ к максимальному количеству каналов, отсортированных по тематике. Платформа Киевстар ТВ предлагает доступ к более 260 телеканалам. Среди такой подборки всегда есть возможность выбрать тематические телеканалы, можно смотреть только то, что интересно именно вам. А также тематические телеканалы транслируют контент без перерыва на рекламу, что является дополнительным преимуществом для зрителя.

Домашний кинотеатр. Кроме большого перечня телеканалов, платформы онлайн-ТВ предлагают своим абонентам доступ к библиотеке фильмов, сериалов и мультфильмов. В частности, библиотека Киевстар ТВ содержит более 10 000 наименований самого разнообразного контента. Эта функция особенно актуальна в период карантинных ограничений, когда кинотеатры бывают закрыты, а новинки все быстрее после проката в кинотеатрах появляются на платформах. Поэтому в домашних условиях можно иметь легальный и эксклюзивный доступ к множеству новейшего отечественного и мирового киноконтента.

*OTT - (анг. OvertheTop)- метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Срок OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных.

Справка о Киевстар ТВ:

Киевстар ТВ - совместный проект группы 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимуществом является возможность просмотра контента сразу с пяти различных устройств - со смартфонов, планшетов, ноутбуков, Smart TV или ТВ-тюнеров. По состоянию на начало апреля 2021 года платформа насчитывала 262 телеканала и VOD-библиотеку из 10 000 фильмов и сериалов продолжительностью более 50 тыс. часов.

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Автор: Иван Бойко