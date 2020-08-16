Telegram выпустил обновленную версию приложения с видеовызовами

Теперь можно будет переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора.

Telegram подготовил обновление приложения (версия 7.0.) с функцией видеозвонков.

Об этом сообщается в блоге компании.

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"Мы рады представить новые функции, о которых пользователи нередко нас просили - быстрые и безопасные видеозвонки.

2020 год показал, что мир нуждается в надежных инструментах для видеосвязи, и сегодня мы запускаем альфа-версию видеозвонков в приложениях для Android и iOS", - заявили в Telegram.

Что изменится

Для выполнения видеовызова нужно нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя.

"Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, видеозвонок можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", - пояснили в Telegram.

Защита данных

"Для защиты данных в видеовызове используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, просто сравните четыре эмодзи, которые видите на экране вы и ваш собеседник: если символы совпадают, звонок надежно защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", - добавили разработчики.

Групповые видеозвонки

В Telegram планируют дополнить услугу видеозвонков новыми функциями, в ближайшие месяцы планируется также запуск групповых видеозвонков.

Хронология событий

5 июня 2020 года Telegram выпустил очередное крупное обновление мессенджера под порядковым номером 6.2 — пока без обещанных и долгожданных групповых видеозвонков, но с рядом новых возможностей по части работы с фото и видео.

26 июля 2020 года в мессенджере Telegram появилась возможность видеозвонков. Функция доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS. Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Потом нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции).

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Автор: Елена Коваленко