Киевстар запустил услугу eSIM

Услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты "Видео без границ", "Развлечения без границ" и "Общение без границ".

Теперь абоненты всех мобильных операторов могут воспользоваться eSIM от Киевстар.

Услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты "Видео без границ", "Развлечения без границ" и "Общение без границ". eSIM можно подключить на сайте shop.kyivstar.ua или заменить самостоятельно в приложении "Мой Киевстар".

eSIM – это встроенная в смартфон или другой девайс SIM карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до 5 разных номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними, без замены основной SIM-карты.

Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения из-за постоянной замены SIM-карты; в случае утери телефона – eSIM нельзя выкинуть, а значит и вероятность отыскать девайс возрастает.

Технология eSIM набирает популярность и спрос на нее будет расти. Например, за последний год, количество смартфонов в сети Киевстар, которые поддерживают eSIM, выросло на 160%

Активировать услугу можно двумя способами: если пользователь абонент Киевстар – достаточно только поменять свою обычную SIM на eSIM в приложении "Мой Киевстар" без дополнительных сканирований QR. Номер абонента остается прежним. Если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине Киевстар нужно выбрать и оплатить один из тарифов с eSIM: "Видео без границ", "Развлечения без границ", "Общение без границ". Детальная инструкция о подключении находится по ссылке.

На данный момент, услуга доступна абонентам предоплаты, но в перспективе ее функционал будет доступен бизнес-клиентам и абонентам контрактной формы обслуживания.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 миллиона абонентов.

Услуги 4G компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах.

Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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Автор: УНИАН