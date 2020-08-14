Из-за указа Трампа продажи iPhone могут упасть на 30% - СМИ

Крупные американские компании попросили Белый дом разъяснить указ Трампа о запрете сотрудничества с WeChat.

Более десятка крупных транснациональных компаний США выразили обеспокоенность указом "О борьбе с угрозой WeChat", который ранее подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Компании, высказавшие свое беспокойство

По информации издания свою позицию Белому дому во время телефонного разговора высказали Apple, Ford, Walmart, Walt Disney, Procter&Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck&Co и Cargill.

Что не так с указом Трампа

Подписанный 7 августа Дональдом Трампом указ запрещает жителям и компаниям из США «вести дела» с сервисом TikTok и мессенджером WeСhat. Указанные приложения принадлежат китайским холдингам ByteDance и Tencent.

Как указ ударит по Apple

По данным издания, сильнее всего от запрета может пострадать Apple. По мнению аналитиков, если указ вступит в силу в нынешнем виде, мировые продажи iPhone обвалятся на 30%.

В частности, речь идет о запрете на покупку рекламы в приложениях и возможном удалении сервисов из магазинов приложений американских компаний. Запрет вступает в силу через 45 дней после подписания — 20 августа.

Кого коснется запрет

По данными источников издания, в ходе звонка компании в том числе хотели узнать подробности указа Трампа, который запрещает «любые операции, связанные с WeChat».

В то время как в китайском Tencent считают, что запрет касается только международной версии приложения, американские компании опасаются, что власти могут полностью запретить им сотрудничество с WeChat — запретить размещать рекламу на китайском рынке и принимать платежи через приложение.

Что такое WeChat

Приложение для обмена сообщениями WeChat, принадлежащее китайской интернет-компании Tencent, имеет более 1 миллиарда пользователей по всему миру.

Хронология событий

13 августа стало известно о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда. Китайская ByteDance предложила крупному индийскому холдингу Reliance Industries Limited спасти бизнес TikTok.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

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Автор: Елена Коваленко