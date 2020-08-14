Из-за указа Трампа продажи iPhone могут упасть на 30% - СМИ
Более десятка крупных транснациональных компаний США выразили обеспокоенность указом "О борьбе с угрозой WeChat", который ранее подписал президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Компании, высказавшие свое беспокойство
По информации издания свою позицию Белому дому во время телефонного разговора высказали Apple, Ford, Walmart, Walt Disney, Procter&Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck&Co и Cargill.
Что не так с указом Трампа
Подписанный 7 августа Дональдом Трампом указ запрещает жителям и компаниям из США «вести дела» с сервисом TikTok и мессенджером WeСhat. Указанные приложения принадлежат китайским холдингам ByteDance и Tencent.
Как указ ударит по Apple
По данным издания, сильнее всего от запрета может пострадать Apple. По мнению аналитиков, если указ вступит в силу в нынешнем виде, мировые продажи iPhone обвалятся на 30%.
В частности, речь идет о запрете на покупку рекламы в приложениях и возможном удалении сервисов из магазинов приложений американских компаний. Запрет вступает в силу через 45 дней после подписания — 20 августа.
Кого коснется запрет
По данными источников издания, в ходе звонка компании в том числе хотели узнать подробности указа Трампа, который запрещает «любые операции, связанные с WeChat».
В то время как в китайском Tencent считают, что запрет касается только международной версии приложения, американские компании опасаются, что власти могут полностью запретить им сотрудничество с WeChat — запретить размещать рекламу на китайском рынке и принимать платежи через приложение.
Что такое WeChat
Приложение для обмена сообщениями WeChat, принадлежащее китайской интернет-компании Tencent, имеет более 1 миллиарда пользователей по всему миру.
Хронология событий
- 13 августа стало известно о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда. Китайская ByteDance предложила крупному индийскому холдингу Reliance Industries Limited спасти бизнес TikTok.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
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