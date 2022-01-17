Почти все сайты, пострадавшие от кибератаки на прошлой неделе, уже работают.

Хакеры продолжают атаковать веб-ресурсы органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"По состоянию на 14:00 сегодняшнего дня возобновили работу почти все сайты, которые пострадали от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу (14 января). Расследование и работа над восстановлением остальных ресурсов продолжается", - отмечается в сообщении.

Версия об использовании программы-вайпера, уничтожающего данные, проверяется. Для этого Госспецсвязи взаимодействует с компанией "Майкрософт" в рамках заключенного летом соглашения о сотрудничестве Government Security Program.

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"В то же время уже сейчас можно утверждать о значительно более высокой сложности атаки, чем модификация стартовой страницы веб-сайтов. Ряд внешних информационных ресурсов был уничтожен злоумышленниками в ручном режиме. Сжатые сроки реализации атаки свидетельствуют о координации действий хакеров и их численности", - заявили в ведомстве.

В настоящее время отрабатывается версия о комбинации трех векторов атаки: supply chain attack и эксплуатация уязвимостей OctoberCMS и Log4j.

"Также, начиная с пятницы, фиксируются DDOS-атаки на ряд пострадавших органов государственной власти. Рабочая группа привлекла международных экспертов с целью достоверного установления источника происхождения атаки", - сообщили в Госспецсвязи.

Массовая кибератака на украинские сайты: что известно

В ночь на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд украинских правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.