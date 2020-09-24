Новый функционал будет доступен пользователям мобильных операционных систем Android и iOS на этой неделе.

Бесплатное картографическое мобильное приложение Google Maps от американской компании Google будет информировать пользователей о количестве выявленных случаев COVID-19 в регионах 220 стран мира, в том числе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Google в своем официальном блоге.

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COVID Info

В частности, в Google Maps будет включен раздел COVID Info, выбрав который, пользователь сможет увидеть средний показатель количества новых выявленных случаев COVID-19 за последние 7 дней в выбранном регионе, а также сможет узнать общую динамику распространения коронавируса.

Источник информации

Пресс-служба Google сообщила, что источником данных является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также данные государственных и местных органов власти.

Согласно сообщению, новый функционал будет доступен пользователям мобильных операционных систем Android и iOS на этой неделе.

Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

Хронология событий

В июне 2020 года в приложении Google Maps появилась функция предупреждения пользователей об ограничениях передвижения в разных странах в связи с пандемией коронавируса.

В сентябре 2020 года в Google придумали, как избежать выгорания у сотрудников во время пандемии.

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Автор: Павел Степанец