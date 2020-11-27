Британия введет новый режим конкуренции.

В следующем году Британия введет новый режим конкуренции, чтобы не дать Google и Facebook использовать свое преимущество для вытеснения с рынка небольших компаний.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным британского регулятора, на Google и Facebook в 2019 году пришлось около 80% из 14 млрд фунтов стерлингов, потраченных на цифровую рекламу в 2019 году.

Британский регулятор рынка и конкуренции (CMA) отметил, что концентрация власти у небольшого количества компаний сдерживает рост рынка, снижает инновации и оказывает негативное влияние на людей и предприятия, которые на них полагаются.

«Пришло время начать новую эру технологического роста», — отметил британский Министр по цифровым технологиям Оливер Дауден.

Хронология событий

23 ноября 2020 года британский регулятор заявил о том, что может открыть расследование относительно вероятного нарушения компанией Google правил конкуренции.

Британские власти заявили, что технологические компании обязаны стать более прозрачными в вопросе того, как они используют данные потребителей. Кроме того, будут запрещены ограничения, затрудняющие пользователям использование конкурирующих платформ.

В ответ Google и Facebook заявили о своей приверженности сотрудничеству с британским правительством и регулятором в сфере цифровой рекламы.

В апреле 2021 года в Британии начнет работу Отдел цифровых рынков, которому могут предоставить полномочия приостанавливать, блокировать и отменять решения, принимаемые техно-компаниями, и налагать финансовые штрафы за несоблюдение правил.

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Автор: УНИАН