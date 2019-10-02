Сегодня Microsoft представит Windows 10X для гаджетов с гибкими экранами

Инсайдер утверждает, что Windows 10X предназначена для двухэкранных устройств.

Накануне произошла масштабная утечка о новых мобильных ПК семейства Surface, включая Surface Pro 7, Surface Laptop 3, гибридном Surface класса 2-в-1 на процессоре ARM, которые Microsoft представит в рамках сегодняшней крупной презентации.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Также ожидается анонс складного планшета с двумя экранами на платформе Intel Andromeda (второе название - Centaurus).

"Этот планшет должен работать под управлением специальной версии ОС Windows Lite, которая должна стать следующим шагом в развитии Always Connected PC. Если верить известному инсайдеру Эвану Блэссу (@evleaks), данная ОС дебютирует под именем Windows 10X", - говорится в сообщении.

Инсайдер утверждает, что Windows 10X предназначена для двухэкранных устройств. К сожалению, инсайдер не предоставил скриншотов, но ранее мы слышали, что интерфейс будет схож с существующим интерфейсом Windows 10, но при этом гораздо более упрощенный и современный, подобно оболочке Surface Hub и интерфейсу Windows Phone Continuum.

Блэсс пишет, что новая ОС позволит запускать приложения в специальных "контейнерах". Судя по всему, речь о технологии виртуализации и запуске приложений на удаленном сервере, а не локальной обработке команд.

Отмечается, что изначально эта ОС будет работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но в конечном итоге Microsoft, наученная горьким опытом с Windows RT, планирует добавить поддержку традиционных приложений Win32.

Также были слухи, что Windows Lite будет поддерживать приложения Android, хотя после того, как Microsoft встроила полноценное ядро Linux в обычную Windows 10, подобное уже не является чем-то совершенно удивительным.

Как будет в самом деле, узнаем уже сегодня - мероприятие Microsoft, которое будет транслироваться в прямом эфире, стартует в 17:00 по Киеву.