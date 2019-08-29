«Новая Почта» начала тестировать авиадоставку посылок

В планы компании также входит соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).

Крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» начала тестировать сервис авиадоставки посылок.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из основателей компании Владимир Поперешнюк.

«Я мечтал об этом много лет, и наконец одно из моих давних желаний осуществилось! Сегодня мы отправили первый тестовый рейс Киев – Львов - Киев! Это значит, что вскоре предложим клиентам доставку в течение одного дня (same day) из Киева во Львов, а впоследствии и в Харьков, Днепр и Одессу», - сказано в сообщении.

Поперешнюк также отметил, что в планах компании соединить города Западной, Восточной и Южной Украины гарантированной доставкой на следующий день (next day).

Как сообщал УНИАН, с начала года «Новая почта» открыла более 1200 отделений, увеличив сеть до 4000 отделений, и перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов, что на 35% больше, чем за предыдущий год.