Мобильные отделения "Укрпошты" появятся еще в трех областях страны

"Укрпошта" получила предварительное согласие одной из международных организаций о выделении до 800 миллионов гривень кредитных средств на реализацию данного проекта.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" рассматривает возможность распространения действия эксперимента по передвижным почтовым точкам на другие области, в частности, Киевскую, Винницкую и Полтавскую.

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Об этом на пресс-конференции сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Если будет инвестиционная возможность, мы распространим этот эксперимент на другие регионы... Следующими областями могут быть Киевская, Винницкая, возможно, Полтавская", - сказал Смелянский.

Он также подчеркнул, что "Укрпошта" получила предварительное согласие одной из международных организаций о выделении национальному почтовому оператору до 800 миллионов гривень кредитных средств на реализацию данного проекта.

"У нас есть письмо от одной из финансовых организаций, которая готова предоставить до 800 миллионов гривень льготного кредита на этот проект для того, чтобы объединить всю Украину", - добавил руководитель предприятия.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года "Укрпошта" запустила в Черниговской области пилотный проект передвижных почтовых точек, для этого было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 миллионов гривень.

"Укрпошта" в I квартале получила более 221 миллиона гривень чистой прибыли против убытка годом ранее.

По итогам 2018 года "Укрпошта" увеличила чистый доход по сравнению с 2017 годом на 23% - до 6,8 миллиарда гривень.

Также в прошлом году предприятие открыло 174 новых почтовых отделения и компьютеризировало 1300 сельских почтовых отделений.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине.

В частности, почтовый оператор осуществляет доставку пенсий свыше 4,1 миллиона пенсионеров.