Автотрекинг от Киевстар помогает защищать транспорт - опыт страховой компании

«Умная сигнализация» от Киевстар дополнена веб-интерфейсом, который упростит контроль и защиту за несколькими транспортными средствами одновременно.

Автотрекинг от Киевстар был запущен в 2018 году, однако мобильный оператор не ограничился предложением для частных лиц и расширил возможности сервиса для удобства бизнес-клиентов. Пример одного из партнеров Киевстар, Страховой Компании «Країна», которая пользуется продуктом уже несколько месяцев, показывает, как работает «умная сигнализация» у бизнес-клиентов.

«Мы начали пользоваться «Автотрекингом» от Киевстар пять месяцев назад, и уже установили несколько десятков автомаяков в автомобили наших застрахованных клиентов. Количество угонов в стране пугающее, и чтобы не стать очередной жертвой ловкого угонщика, мы воспользовались инновационным решением от Киевстар – комментирует Евгений Карнаухов, начальник управления развития автострахования, СК "Країна". Понятный интерфейс, гибкие настройки приборов, поддержка со стороны разработчика и удобная тарификация с мобильного счета Киевстар – это тот набор функций, которые экономят нам время и деньги, и снижает риск угона автомобиля нашего клиента».

Как работает «Автотрекинг» для владельцев автопарка? Полный пакет услуги «Автотрекинга» состоит из двух устройств: «Автоинформер» - подключается к электросети автомобиля и «Автомаяк» - прячется в автомобиль и не обнаруживается сканерами угонщиков. Управление устройствами и контроль осуществляются в бесплатном мобильном приложении, которое можно скачать в Apple Store или Play Market. Кроме того, для владельцев автопарков доступен веб-интерфейс, специально разработанный для контроля за несколькими автомобилями одновременно, где в случае угона можно отследить транспортное средство быстрее. Услуга тарифицируется с номера абонента Киевстар.

Чем полезен веб-интерфейс бизнес-клиентам? Это понятный и удобный в управлении сайт, предназначенный для контроля автопарка. С помощью интерактивного сайта пользователь сможет видеть на карте все свои автомаяки в момент их выхода на связь согласно расписания, настроенного в приложении. Чем больше маяков у пользователя, тем полезнее веб-интерфейс, где контроль автопарка происходит на экране монитора.

Несмотря на то, что в Украине в 2018 году по данным Национальной полиции зарегистрировано до 5 тыс. угонов транспортных средств и это число сократилось по сравнению с 2017 годом, цифра остаётся большой и частные автовладельцы, и владельцы автопарков нуждаются в дополнительной системе охраны своих транспортных средств.

Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар, добавляет:«Прислушиваясь к клиенту и работая с его пожеланиями, Киевстар предлагает еще один IoT* продукт, как массовому пользователю, так и бизнесу. Автотрекинг – это всего два небольших устройства, которые обеспечат контроль автомобиля и освободят от ненужных переживаний».

Дополнительную информацию о системе «Автотрекинг» и возможностях ее приобретения можно получить на сайте компании Киевстар в разделе о продукте Автотрекинг.

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* IoT или «умные» (smart) устройства – устройства со встроенными датчиками для выхода в Интернет и дальнейшего взаимодействия.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи для 26,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет осуществляет деятельность в Украине и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рыка, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.