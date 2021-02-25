Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".
Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного суда.
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Решение о признании торгов недействительными и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода осталось в силе.
Недвижимость завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, была отчуждена против воли собственника вне приватизационной процедуры.
Правомерность торгов является предметом четырех судебных дел. В прошлом году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и признал результаты торгов недействительными.
Завод "Большевик"
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод». Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.
В 1888 году был оформлен как акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов (в этой области был ведущим в России), паровые котлы, насосы и т. п.
В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.
В 1919 году после национализации завод получил название «Первый государственный киевский машиностроительный завод», впоследствии получил название ПАО «Научно-производственное предприятие „Большевик“».
10 мая 2018 года изменил название на АО «Первый киевский машиностроительный завод» (АО «ПКМЗ»).
Большая приватизация
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия коронавирусу в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
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