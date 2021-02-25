Решение о признании торгов недействительными и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода осталось в силе.

Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного суда.

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Решение о признании торгов недействительными и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода осталось в силе.

Недвижимость завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, была отчуждена против воли собственника вне приватизационной процедуры.

Правомерность торгов является предметом четырех судебных дел. В прошлом году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение первой инстанции и признал результаты торгов недействительными.

Завод "Большевик"

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием «Киевский чугунолитейный и механический завод». Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество «Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°», которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов (в этой области был ведущим в России), паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название «Первый государственный киевский машиностроительный завод», впоследствии получил название ПАО «Научно-производственное предприятие „Большевик“».

10 мая 2018 года изменил название на АО «Первый киевский машиностроительный завод» (АО «ПКМЗ»).

Большая приватизация

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия коронавирусу в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации. Ранее планировалось проведение пяти или шести подобных аукционов в 2020 году, но ни один в конечном итоге так и не состоялся.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причём львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

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Автор: УНИАН