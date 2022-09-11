Заместитель министра финансов Украины Александр Кава предупредил, что сокращение экономической активности в Украине очень велико.

Украина потеряла половину мощностей выплавки стали из-за вооруженной агрессии России.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава во время информационного телемарафона.

"В Мариуполе мы потеряли половину мощностей нашего государства по выплавке стали. "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича суммарно выплавляли половину всей стали в Украине", - рассказал он.

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Кава также отметил, что сокращение экономической активности в Украине очень велико.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Ранее сообщалось, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. При этом отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом ВВП уменьшился на 19,1%.

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