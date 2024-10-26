У украинских налогоплательщиков нет механизмов защиты от незаконных проверок налоговой, - юрист

По словам эксперта, дилемма проста: либо соглашайся на проверку, либо останавливай бизнес.

После изменения практики Верховного Суда относительно последствий, которые несет недопуск контролирующих органов к проверке, у налогоплательщиков не осталось эффективных способов защититься от очевидно незаконных проверок. По сути, у бизнеса остается только два варианта: либо допускать проверку, либо идти на сознательный риск остановки хозяйственной деятельности.

Об этом эксперт в сфере трансфертного ценообразования, ведущий юрисконсультант ООО "Метинвест Холдинг" Владимир Бевза заявил во время выступления на XI Business & Legal Tax Forum 23 октября в Киеве, где обсуждались тенденции в сфере налогообложения во время войны и практические рекомендации по подготовке к проверкам и их обжалованию.

"Если вы проанализируете практику Верховного Суда, то постановлений по искам в налоговых спорах где-то около 100. То, что касается именно проверок, то только одно или два решения Верховного Суда было в пользу налогоплательщиков. То есть, пока эффективного способа защититься от очевидно незаконной проверки у налогоплательщика нет. Или он идет на сознательный риск условного ареста имущества и остановки хозяйственной деятельности, или допускает и вступает в такой спор и пытается получить обеспечение иска. Но в этот же момент, скорей всего, на него будет наложен условный арест имущества", - говорит Бевза.

Эксперт также прокомментировал развитие судебной практики относительно возможности проведения повторной налоговой проверки, и относительно невозможности исследования обстоятельств законности нарушений в акте проверки, если проверка признана незаконной.

Отдельно Бевза обратил внимание на противоречивую практику органов ГНС по применению к налогообложению операций аграрного бизнеса в трансфертном ценообразовании норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса), которые регулируют совсем другие отношения в сфере налогообложения рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Адвокат отметил, что такая практика налоговых органов является противоречивой.

Напомним, ранее директор практики по трансфертному ценообразованию Deloitte в Украине Александр Ямпольский заявил, что применение для трансфертного ценообразования только норм Platts нарушает нормы международной практики и позиция налоговых органов в Украине не подтверждена международной практикой - Руководством Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая первой разрабатывала правила трансфертного ценообразования.