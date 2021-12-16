По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), в 2020-м году общая доля IT в структуре экспорта Украины достигла 8,3%, что составило $5,06 млрд.

В 21-м веке информационные технологии охватили разные сферы жизни человека и сегодня являются самой быстрорастущей отраслью. По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), в 2020-м году общая доля IT в структуре экспорта Украины достигла 8,3%, что составило $5,06 млрд. По правительственным данным, сегодня в Украине насчитывается более 200 000 IT-специалистов и количество будет только увеличиваться. Многие профессии, которые сегодня не являются смежными с IT, через пару десятков лет так или иначе будут связаны с информационными технологиями. Представители отрасли являются одними из самых высокооплачиваемых специалистов – средняя заработная плата разработчика в Киеве составляет около $2400 в месяц.

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Сфера iGaming начала активно развиваться после легализации игорного бизнеса как узкое направление гемблинга. В нее входят виртуальные азартные игры казино и покер в онлайн-покер-румах. Индустрия растет и набирает обороты: в 2021 году общая капитализация насчитывала около $250 млрд. Заработные платы технических специалистов тут стартуют от $820 и достигают $4200. Кроме программистов, направлению нужны такие специалисты, как Marketing Manager, Product Owner, Account Sales Manager. Оплата их труда может составлять от $1550 у Middle Account Sales Manager и достигнуть более $4450 у Senior Product Owner или Senior Analyst. Информационная безопасность. Количество резонансных преступлений, связанных с кибератаками увеличивается с каждым годом. Ярким примером массовой кражи персональных данных является история с отелем Marriot, когда преступники завладели паспортными данными и информацией о кредитных картах 500 миллионов гостей. В связи с активным проникновением IT-технологий во все отрасли бизнеса увеличивается спрос на профессионалов, способных предупредить возникновение возможных проблем. Одним из популярных направлений в данном сегменте является пентестинг – тестирование на проникновение, когда специалисты инсценируют действия преступников и находят бреши в системе защиты. Средняя зарплата для эксперта по кибербезопасности составляет $90 000 – $150 000 в год.

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Большие данные (Big Data). Объем цифровых данных в мире уже превысил 44 триллиона гигабайт. Благодаря IT-специалистам вся разрозненная информация упорядочена, систематизирована и хранится согласно с четко разработанной структурой. В будущем количество данных будет увеличиваться, поэтому мы можем наблюдать тенденцию к увеличению спроса на специалистов по big data. Планируется, что в будущем специальные алгоритмы смогут самостоятельно моделировать спросы на товары, прогнозировать реакцию пациента на определённое лекарство и т. д. Бизнес-аналитик на старте карьеры может получать в среднем $750, а специалист с опытом более 7 лет – $3400. Если у Data Scientist есть опыт работы 4-5 лет, он может претендовать на заработную плату в размере $5000. Дополненная (AR) и виртуальная (VR) реальность. Дополненная реальность является фундаментом для объединения искусственного интеллекта (AI) и естественных пользовательских интерфейсов (NUI). Успехов в этом направлении уже добились Microsoft, Apple и Google, создав уникальные в своем роде платформы. Совсем скоро пользователи смогут увидеть решения, позволяющие оцифровывать реальность при помощи смартфона. Ежегодно появляются новые компании и увеличивается количество стартапов, создающих контент под VR-технологии. Разработчики виртуальной реальности в среднем получают около $100 000 в год.

Кроме того, существует много других развивающихся направлений: e-commerce, нейронные сети, биомоделирование. Это значит, что отрасль IT будет расти, развиваться, совершать новые открытия и предоставлять новые возможности пользователям. В плане трудоустройства IT – это не только высокие заработные платы, но и карьерные перспективы и возможности личного развития.

Автор: Иван Бойко