В Украине уже через несколько недель начнется третий масштабный сезон программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, его ведомство планирует: 5 500 км дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1500 новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизацию международных автомобильных пунктов пропуска, развитие первых пилотных 6-ти Национальных природных парков, старт обновления 6 днепровских судоходных шлюзов, масштабные строительные работы в украинских портах и тому подобное.

"Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно независимая Украина - это страна с развитой современной инфраструктурой", - отметил глава МИУ.

Власть, по словам Кубракова, работает в режиме 24/7 и держит связь с международными партнерами и украинским бизнесом. Накануне состоялась важная встреча с послами G7, которая свидетельствует, что поддержка Украины есть, и она мощная и не декларативная, а результаты этой встречи проявятся уже в ближайшее время.

"Мой месседж всем украинцам - сейчас, как никогда, важно выкладываться на полную, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут", - отметил Александр Кубраков.

Министр также сообщил, что инфраструктурная отрасль работает стабильно: украинское небо открыто, а черноморские порты действуют в штатном режиме.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в 2022 году реализовать по этой программе 715 объектов в 24 областях.