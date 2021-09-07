Документ предусматривает внедрение ряда стимулов для участников индустриальных парков и создание дополнительных рабочих мест.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на развитие индустриальных парков путем внедрения различных стимулов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальные парки" (№4416-1) проголосовали 290 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеРазумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает компенсацию 50 процентов расходов на подключение и присоединение к электросетям управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков.

Также предлагаются компенсации процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности для участников индустриальных парков.

Кроме этого, предусматривается частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, законопроект предоставляет льготы не только участникам индустриальных парков.

"Этот закон предоставляет возможность государству Украина прежде всего создать дополнительные рабочие места, потому что на один гектар работающего индустриального парка, по расчетам экспертных центров, приходится создание 50 новых рабочих мест. Учитывая, что минимальная площадь индустриального парка составляет десять гектаров, можем ожидать, что на каждый новый индустриальный парк будет приходиться не менее 500 новых рабочих мест", - сказал он.

Также, по его словам, на каждый доллар, вложенный в инфраструктуру индустриального парка, приходится от 5 до 6 долларов прибыли.

Индустриальные парки: что необходимо знать

В конце июня прошлого года в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты по стимулированию развития индустриальных парков (№3724 и №3725). В них речь шла как о налоговых, так и таможенных стимулах.

В феврале этого года Кабинет министров на своем заседании утвердил законопроект, направленный на совершенствование принципов создания и функционирования индустриальных парков.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, законопроект направлен на то, чтобы существующие в стране индустриальные парки начали полноценно работать.

Автор: Дмитрий Шварц