Свободные экономические зоны возвращаются: что несут идеи предоставления льгот индустриальным паркам

Украинская экономика после нескольких месяцев пребывания в карантине начинает понемногу выходить из спячки. В правительстве позитивно оценивают ближайшие перспективы, хотя и не могут четко назвать момент, когда именно страна выйдет из кризиса и вернется к экономическому росту.

Премьер Денис Шмыгаль, например, ожидает, что восстановление начнется уже с июля.

«Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса», - сказал глава правительства несколько недель назад на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы своего Кабмина.

В то же время, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко более сдержан в своем прогнозе. По его словам, рост украинский экономики начнется лишь в четвертом квартале этого года.

Некоторая несогласованность заявлений чиновников вряд ли кого-то удивляет. Здесь главное – позитивный сигнал, который пытается послать Кабмин рынку и гражданам: потерпите, кризис скоро закончится.

Переживающей тяжелые времена отечественной промышленности такие попытки изобразить хорошую мину при реально плохой ситуации ничего особо не дают. Пока что нет четкого комплексного ответа, как премьер и его команда намерены остановить стремительный спад промышленного производства, который наблюдается с прошлого года. В мае падение промышленности достигло внушительной отметки в 12,2 процента в годовом выражении. Вполне возможно, что ослабление карантина немного замедлит провал, но в лучшую сторону ситуация в ближайшие месяцы вряд ли радикально изменится.

Мечты о реиндустриализации

Свой вклад в спасение отечественной промышленности решили внести народные депутаты. Так, в Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Как заявляют их авторы, эти инициативы призваны привлечь инвестиции в промышленный сектор путем внедрения стимулов для создания и развития индустриальных парков.

Глава профильного комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха окрестил их «историческими», поскольку вместе с реализацией идеи о локализации производства они могут изменить экономическую модель государства – с сырьевой на ту, что основана на создании собственной продукции с добавленной стоимостью.

«Индустриальные парки – это один из инструментов, который позволит, с нашей очки зрения и с точки зрения практики во всем мире, дать стимул развитию промышленного производства и, наконец, остановит падение объемов промышленного производства, которое мы наблюдаем, к сожалению, с конца прошлого года», - заявил он с трибуны Верховной Рады.

По его словам, сейчас в стране существует 43 индустриальных парка, но только в два десятка из них назначены управляющие компании и лишь в семи есть резиденты. Действующее законодательство не позволяет им пользоваться какими-либо льготами и преференциями, а предложенные законопроекты должны эту ситуацию в корне изменить.

«Мы искренне надеемся, что это даст возможность провести такую ожидаемую реиндустриализацию нашей страны, которая, наконец, позволит нам прекратить быть сырьевым придатком всего мира и сделает из Украины мощное промышленное индустриально развитое государство», - заявил Наталуха.

Среди прочего депутаты предлагают освободить зарегистрированные в индустриальных парках предприятия от налога на прибыль в течение пяти лет, после чего еще на пять лет взимать только 50 процентов налога на прибыль с резидентов, имеющих экспортную выручку не менее 70 процентов от общего оборота.

Также предлагается установить НДС в 3 процента на импорт оборудования и комплектующих, сырья, приборов, полуфабрикатов при условии производства конечной продукции и последующего экспорта не менее половины готовой продукции. От госпошлины должны полностью освободить ввозимое оборудование и комплектующие.

Прописаны в законопроекте компенсация затрат на присоединение к электросетям и возмещение процентов по кредитам на внешние поставки, а также работа госоргана, который будет осуществлять координацию развития индустриальных парков и мониторить их деятельность.

По словам Наталухи, при пессимистическом сценарии запуск законопроектов приведет к тому, что в 2024 году прирост ВВП Украины от внедрения предлагаемых норм составит 0,9 процента. А оптимистический предусматривает 12 процентов роста.

Нарушение конкурентной среды

Пока что парламентарии не приступили к обсуждению этих законодательных новаций, но часть отечественного бизнес-сообщества уже высказала негативное к ним отношение.

В комментарии УНИАН исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова заявила, что СУП не поддерживает эти идеи из-за «экономически необоснованных, коррупционных норм, нарушающих конкурентную среду в Украине».

«По мнению нашего бизнес-сообщества, значительные суммы компенсаций по процентам и инвестициям из государственного бюджета могут стать источником коррупции в новосозданном уполномоченном органе. Кроме того, процедура предоставления льгот и преференций описана запутанно, что также содержит в себе коррупционные риски», - отметила она.

По ее словам, в случае принятия законопроекта будут установлены льготы по уплате налогов, которые в любой момент могут быть пересмотрены или подвергнуты сомнению контролирующим органом, что является фактором усиления коррупции, а не ее ослабления.

Кроме того, не предусматривается снижение цен на изготовление технической документации для выделения земли, стоимости электроэнергии, воды, газа и связи, упрощенный порядок найма специалистов.

Также законопроект предлагает снизить цену на подключение к электросетям за счет 50%-й компенсации из госбюджета, а не ограничения стоимости, что не решит проблемы, если не будет прозрачной и простой процедуры и цен.

Более того, гарантируются льготы по налогу на прибыль в то время, как бизнес и власть декларируются отмену этого налога и введение вместо него налога на выведенный капитал. Также предусматривается госрегулирование уровня зарплат, хотя они должны устанавливаться рынком труда и экономическими стимулами.

По словам Глазковой, в конце июня представители СУП опубликовали свое видение пакета первоочередных реформ, которые необходимы для экономического развития страны. Создание индустриальных парков значится одним из таких шагов, однако ключевые принципы их создания явно отличаются от предложенных парламентариями в их законопроектах.

«Индустриальные парки в Украине должны создаваться по цивилизованным международным принципам, таким как: компетентность и последовательность действий власти; обеспечение прав собственности и правосудия; понятность и стабильность норм налогового законодательства; снятие барьеров в земельных отношениях, подключение к электросетям, инфраструктура; нетерпимость к коррупции во властных кабинетах», - отметила она.

Риск возвращения «черных налоговых дыр»

Одним из главных рисков принятия подобных законопроектов эксперты называют возвращение так называемых свободных экономических зон, для которых в Украине действовали существенные льготы до середины «нулевых» годов.

Как это часто бывает, логично выглядевшая на бумаге инициатива на практике превратилась в способ минимизации налогов и создания всевозможных теневых схем.

Возможное повторение данной истории не исключает старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

«Такой риск есть. Набор предлагаемых льгот очень напоминает налоговый и таможенный режим, который когда-то работал в свободных экономических зонах и территориях приоритетного развития. Но тогда эти зоны разрослись до 10 процентов территории Украины и стали способом для минимизации налогообложения», - сказал он агентству УНИАН.

Эксперт также добавил, что пока нет четких расчетов, на которых основывается прогноз инициаторов законопроектов, которые прогнозируют рост инвестиций, промышленного производства, экспорта, ВВП и занятости, и все это при сокращении налоговых поступлений.

«При этом в краткосрочном периоде однозначно будет сокращение поступлений в бюджет из-за уменьшения налоговой базы. В этом проблема всех подобных инициатив – у них всегда есть цена, а вот положительный эффект – 50 на 50», - отметил он.

Законопроекты вызывают и другие вопросы у экспертов и менеджеров компаний. Самый банальный из них: как в нынешнее сложное для государства время будут находить бюджетное финансирование для озвученных мер по поддержке индустриальных парков?

Не стоит забывать, что после апрельского секвестра бюджетный дефицит вырос до 300 млрд гривень или 7,5 процентов ВВП.

Вряд ли положительно воспримут инициативу предоставления налоговых льгот Международный валютный фонд и другие кредиторы Украины. В меморандуме о сотрудничестве с МВФ четко прописано, что никакие налоговые преференции отдельным отраслям не должны допускаться.

Как будут отбираться предприятия, которые захотят попасть в эти «островки налогового рая», и что будет с теми, кому не посчастливится попасть в их число? Еще одним проблемным вопросом остается контроль работы индустриальных парков, чтобы они не повторили судьбу СЭЗ.

В принципе, никто не отрицает необходимость поддерживать отечественную промышленность, однако предложенные депутатами меры несут слишком большие риски. Поэтому вполне вероятным видится повторение ситуации с законом о запуске рынка земли, когда конечный вариант существенно отличается от того, который представлялся депутатам Верховной Рады изначально.

Не трудно предположить, что при обсуждении данных законопроектов могут возникнуть серьезные баталии – как в парламенте, так и в бизнес-сообществе, особенно учитывая их «историческое значение».

Дмитрий Шварц