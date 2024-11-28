Метинвест Ахметова начал использовать ИИ для улучшения безопасности труда

В сфере охраны труда на предприятиях Метинвеста активно используется решение на основе компьютерного зрения.

Группа Метинвест начала применять искусственный интеллект на своих предприятиях, чтобы улучшать безопасность труда и контролировать качество продукции. Об этом рассказал руководитель R&D центра Metinvest Digital Максим Баланюк на конференции Forbes Tech 2024: Технологии для вашего бизнеса".

По его словам, в сфере охраны труда на предприятиях Метинвеста активно используется решение на основе компьютерного зрения: это платформа SPAIS, интегрирующаяся в промышленное видеонаблюдение.

"На разных камерах работают разные модели, которые собирают данные о нарушении или соблюдении правил безопасности. Таким образом мы контролируем пребывание людей в безопасных или опасных зонах и наличие средств индивидуальной защиты. Постоянно добавляем новые функции: вскоре появится возможность сигнализировать о появлении огня или дыма в опасных зонах и так далее", - говорит он.

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Эта платформа эффективно работает на нескольких предприятиях Метинвеста, и ее планируют масштабировать на другие активы компании. Ведь, по словам Баланюка, количество нарушений после внедрения новой системы уменьшилось.

Еще один новый продукт Metinvest Digital - это решение на основе компьютерного зрения, которое помогает анализировать и контролировать качество продукции, уменьшая неэффективное использование материалов и обеспечивая максимальное соответствие требованиям заказчиков. Это, в свою очередь, помогает сократить расходы, связанные с жалобами и переработкой металла.

"На данный момент доступна первая версия продукта: система работает на уровне высококлассного эксперта. В следующем году мы планируем выпустить усовершенствованную версию. Она будет еще более производительной и превзойдет возможности человека, обеспечивая лучший контроль без усталости", - говорит Баланюк.

Первая версия этого решения ежегодно будет приносить примерно 250 тыс. долларов экономического эффекта на одно предприятие. А уже следующая версия будет экономить вдвое больше средств.

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины, и получила победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности - "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников".