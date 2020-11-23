Износ основных средств по предприятиям отрасли на 30 сентября составляет 93%.

Предприятия и учреждения космической отрасли Украины в январе-сентябре 2020 года увеличили чистый убыток до 1,038 млрд грн, что в 23 раза больше, чем по итогам 9 месяцев 2019 года, когда чистый убыток составил 44,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

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"За 9 месяцев 2020 году объем товарного производства продукции (товаров, работ, услуг) предприятий космической отрасли Украины в сопоставимых ценах составил 1 млрд 665,2 млн грн, что составляет 54,7% к соответствующему периоду прошлого года. Объем валового производства продукции (товаров, работ, услуг) в сопоставимых ценах составил 2 млрд 165,5 млн грн, или 74,3% показателей соответствующего периода 2019 года", - сказано в сообщении.

За отчетный период реализовано продукции на 1 млрд 640,9 млн грн, что составляет 53,2% от реализации за аналогичный период прошлого года. Экспортировано продукции на 843,1 млн грн (34,7% от объема за соответствующий период 2019), а импортировано продукции на сумму 173,8 млн грн (на 125% больше, чем за соответствующий период 2019 года).

Дебиторская задолженность предприятий отрасли (с учетом долгосрочной) за отчетный период увеличилась на 0,9% и на 30 сентября составляет 4,012 млрд грн. Текущая дебиторская задолженность составляет 2,354 млрд грн, из нее просроченная - 602,7 млн грн. Доля просроченной задолженности от общего объема текущей задолженности увеличилась с 16,2% в 2019 году до 25,6% за 9 месяцев 2020 года.

Кредиторская задолженность (с учетом долгосрочных обязательств) за отчетный период увеличилась на 4,7% (примерно на 1 млрд грн) и на 30 июня составляла 21 млрд 888,1 млн грн. Текущая кредиторская задолженность предприятий отрасли на 30 сентября составляет 7 млрд 825,5 млн грн (из нее просроченная - 834,9 млн грн). Доля просроченной задолженности от общего объема текущей задолженности увеличилась с 8,7% в 2019 году до 10,7% за 9 месяцев 2020 года.

Недоимка по платежам в бюджет по состоянию на 30 сентября составляет 197,4 млн грн. По сравнению с показателем на 1 января задолженность в бюджет (недоимка) увеличилась в четыре раза.

Общий объем освоенных капитальных инвестиций (без НДС) за 9 месяцев 2020 года составляет 27,9 млн грн (уменьшение на 61,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

Износ основных средств по предприятиям отрасли на 30 сентября составляет 93%.

За 9 месяцев 2020 среднесписочная численность работников всех предприятий отрасли составила 13896 человек (экономически активных предприятий - 13 864 человек). По сравнению с данными прошлого года она уменьшилась на 1646 человек (или на 10,6%).

Среднемесячная заработная плата штатных работников по отрасли за 9 месяцев 2020 года составляет 8 695,4 грн, уменьшившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,4%.

За отчетный период не удалось ликвидировать задолженность по заработной плате. По состоянию на 30 июня она составила 156,262 млн грн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 42,4%.

Кадровые перестановки в Госкосмагентстве

24 января 2020 года Кабинет министров назначил Владимира Усова главой Государственного космического агентства Украины.

16 ноября 2020 года Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Исполняющим обязанности главы ГКАУ был назначен Михаил Лев.

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Автор: Дмитрий Шварц