Если программисты владеют языком JavaScript, они могут претендовать на большие деньги.

По состоянию на апрель 2021 года в Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua.

Читайте такжеСитуация с безработицей в Украине может измениться: прогноз НБУ

В случае, если программисты владеют языком JavaScript, они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 95 тыс. грн.

Senior JavaScript developer – 95 тыс. грн

Senior Front-End developer – 95 тыс. грн

Senior HTML developer – 95 тыс. грн

Senior Java developer – 90 тыс. грн

JavaScript developer – 90 тыс. грн.

Средняя зарплата по Украине

Средняя заработная плата в Киеве, согласно данным портала, составляет 16 тыс. грн.

В Днепре зарабатывают 13,5 тыс. грн, в Запорожье 11,5 тыс.

Одесситы могут претендовать на средний заработок в размере 14 тыс. грн.

Что этому предшествовало

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 млн человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

В апреле 2021 года Нацбанк обнародовал инфляционный отчет согласно которому благодаря возобновлению экономической активности в Украине в 2021 году уровень безработицы снизится и в среднем за год будет составлять 9,1%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко