Расходы телеком-оператора на развитие и восстановление телеком-инфраструктуры за последние 17 месяцев превысили 8,2 млрд грн.

Национальный оператор электронных коммуникаций с февраля 2022 года увеличил территорию охвата 4G-связью и подключил еще 3,5 тысячи населенных пунктов. Сейчас скоростной мобильный интернет от Киевстар доступен для более 94% населения на подконтрольной Украине территории.

Усиление устойчивости телеком-сети и развитие широкополосного доступа является главной инфраструктурной задачей Киевстара. Несмотря на войну, компания продолжает увеличивать территорию покрытия 4G-связью, чтобы услуги скоростного мобильного интернета были доступны большинству украинцев. Так, с февраля 2022 года и по сегодняшний день территория радиопокрытия сети 4G увеличилась на 3,5 тысячи населенных пунктов. Для этого было построено и модернизировано почти 10 тысяч базовых станций.

Расходы телеком-оператора на развитие и восстановление телеком-инфраструктуры за последние 17 месяцев превысили 8,2 млрд грн. Масштабы инвестиций в 2023 году увеличились по сравнению с 2022 годом на 28,6%. Сейчас услуги скоростного мобильного интернета Киевстар доступны для 94% населения на подконтрольной Украине территории, где возобновлена работа мобильных сетей. Кроме того, с начала войны компания восстановила телеком-инфраструктуру в 911 населенных пунктах Украины, которая была разрушена из-за российской военной агрессии.

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Киевстар продолжает строить радиопокрытие вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей. За время войны компания охватила скоростным мобильным интернетом еще 5,5 тысяч километров автодорог Украины. Сейчас 4G интернетом обеспечено 9,5 тысяч километров автодорог районного и национального значения. В ближайшие три года телеком-оператор планирует инвестировать в Украине 600 млн долларов США для того, чтобы отстроить инфраструктуру на деоккупированных территориях и развивать новые технологии связи.

Услугами мобильной связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, и еще более 1 миллиона абонентов пользуются услугой "Домашний Интернет". С начала войны Киевстар уже предоставил благотворительной помощи ВСУ, украинцам, государству на общую сумму более 1,3 млрд грн и уплатил в государственный бюджет 15,2 млрд грн налогов и сборов.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени.

С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.