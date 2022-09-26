Есть четыре основные группы обогревателей по принципу работы.

Накануне осенне-зимнего периода растет спрос на обогреватели – приборы, которые поддерживают комфортную температуру в помещении, являясь основным или вспомогательным источником тепла.

Какой обогреватель подойдет вам, если учесть, что существует несколько сотен различных моделей, с разными показателями, принципом работы и стоимостью?

Внимание! Соблюдайте технику безопасности и рекомендации производителя. Ежегодно обогреватели становятся причиной сотен пожаров из-за неправильной эксплуатации – перегрева техники, перегрузки проводки, возгорания предметов интерьера, одежды и вещей, которые попадают в поле работы обогревателя.

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Как греет?

Есть четыре основные группы обогревателей по принципу работы. Первая – масляные обогреватели, внутри которых разогревается минеральное масло. Они используются как дополнительные источники тепла, и вы можете о них обжечься.

Вторые – конвекторы. У них есть спираль и отражающий элемент. За счет особенностей конструкции они пропускают через себя потоки холодного воздуха, нагревая его. Экономичный вариант – инверторные модели.

Третий тип – это обогреватели-вентиляторы. Они нагревают помещение частично, и если их выключить, то комната быстро остынет. Кроме того, обогреватели с вентиляторами сушат воздух в помещении.

К обогревателям можно отнести и инфракрасные обогреватели, но их ставят ТОЛЬКО на открытом воздухе. Уличные модели нагревают не воздух, а поверхность, на которую направлены.

Каждый тип отличается скоростью и интенсивностью прогрева помещения. Кроме того, обогреватели отличаются мощностью. Ориентировочно 1 киловатта мощности хватает для обогрева 5-15 квадратных метров помещений. Но КПД у всех моделей разный.

Полезные функции

Если вы выбираете обогреватель для дома, уделите внимание нужным функциям устройства. Очень желательно, чтобы у обогревателя была система защиты от перегрева и автоматическое отключение в случае перегрева.

Даже у базовых моделей, как правило, есть регулировка температуры – у простых обогревателей есть 2-3 режима, а у более современных аналогов – настройка до точной температуры.

Некоторые обогреватели имеют функцию поддержания минимальной температуры – около 5 градусов. Так помещение не промерзает, а вы не переплачиваете за электроэнергию.

Категория с особыми функциями – это обогреватели для детских. Они спроектированы таким образом, чтобы ребенок не обжегся и не засунул руку в потенциально опасное место прибора.