Государство готово закупать за рубежом неэффективные медицинские средства, вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя лекарств. Потому что чиновники заботятся не о здоровье украинцев, а о том, чтобы получить откаты.
Об этом заявил лидер партии «ЗА БУДУЩЕЕ» Игорь Палица во время встречи с коллективом предприятия «Интерхим» в Одессе.
«Здесь все, как должно быть: инновации, белые зарплаты, высокие налоги. А от государства поддержки - ноль. Государство берет очередной транш Международного кредита - 1,2 миллиарда долларов на 15 лет. Но поняли ли люди, что под этот транш мы подписали соглашение, по которому все закупки лекарств для государства должны происходить через международные организации? И уже «Интерхим» не может принять участие в тендере», – сказал Игорь Палица.
Политик отметил: пока украинский производитель платит миллионные налоги, иностранные инвесторы от налогообложения освобождаются.
"Потому что наше государство не для украинцев, а для иностранцев, потому что мы не для своих, а для чужих! Государство готово закупать за границей всякий мусор, чтобы чиновники получали откаты. Но должны это прекратить. Должны поддерживать и развивать свое производство и защищать такие предприятия, как «Интерхим», – подчеркнул он.
Игорь Палица убежден: чтобы защитить производителей, нужно учесть их видение того, какими должны быть налоги, какие нужно принимать законы.
«Надо прислушиваться к бизнесу, а не слушать иностранных кураторов. Потому что у нас все делается им в угоду. У нас самые дорогие тарифы по транзиту через Украину. Это было сделано сознательно, чтобы Украина прекратила быть игроком на рынке международных перевозок. И так же будут сознательно мучить со всех сторон «Интерхим», чтобы никому из иностранцев не мешал. Я стою на позиции, что того, кто будет трогать отечественный бизнес, надо бить по рукам!"- добавил Игорь Палица.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram