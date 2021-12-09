В городе Сторожинец на Буковине завершилось восстановление моста через реку Сирет. Сооружение отстроили по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Черновицкая ОГА.

"Мостовое сооружение в Сторожинце еще в 2010 году разрушило наводнение. Поэтому около 5 тысяч горожан более десятилетия не имели удобного автомобильного сообщения с городом. Ведь, чтобы попасть на противоположный берег реки, необходимо было делать крюк в 15 километров. Пешеходы же пользовались временной переправой", - говорится в сообщении.

Дорожники уложили финальный слой асфальтового покрытия, смонтировали барьерное и перильное ограждение. Осталось только при благоприятных погодных условиях нанести разметку и подготовить документы для ввода моста в эксплуатацию.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы этого года по инициированной им программе "Большая стройка" обновить и построить 245 мостов.

Автор: Иван Бойко