Подписание закона "о налоговом терроре" может иметь катастрофические последствия для украинской экономики в условиях экономического кризиса - эксперт

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский призывает ветировать законопроект №1210 и доработать документ с учетом реалий экономического кризиса.

Подписание законопроекта №1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве», больше известный как закон "о налоговом терроре", может иметь катастрофические последствия для украинской экономики в условиях экономического кризиса.

Об этом в своем блоге на UA-times пишет руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, многим компаниям и физическим лицам, которым и так нет с чего платить налоги, их снова поднимут; усилятся и расширятся инструменты фискального воздействия и контроля, что в свою очередь расширяет возможность коррупционной составляющей в деятельности соответствующих служб и тому подобное.

«Кроме значительного количества налогов и сборов, которые так и не будут оплачены в государственный бюджет из-за ограничительных мер, подписание этого документа может иметь катастрофические последствия для экономики государства», - делает вывод Забловский.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине призывает ветировать законопроект и доработать документ с учетом реалий экономического кризиса.

«Законопроект №1210 должен быть ветирован и отправлен на доработку с целью детального анализа потенциальных последствий, поскольку разрабатывался и голосовался он еще до начала экономического кризиса и пандемии, что, безусловно, существенно повлияло на значительное количество предлагаемых им изменений», - убежден Забловский.

По его мнению, к доработке документа должен приобщиться «мозговой центр», созданный 25 марта при Кабинете Министров Украины для оперативного реагирования на экономические вызовы, в состав которого вошли ряд влиятельных экспертных организаций.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом багатоскандальний Законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве».

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и много других.

Союз Украинских Предпринимателей и Федерация работодателей Украины вышли с открытыми обращениями к Президенту Украины с просьбой ветировать проект Закона 1210 и направить его на доработку.