Миллиардер из Италии купил крупнейшего продавца очков в Украине «Люксоптику»

Семья Бориса Ложкина и Олег Калашников продали компанию итальянскому "королю очков" Леонардо Дель Веккио.

В начале января французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica, мировой игрок на рынке линз, оптического оборудования и очков, купил крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", следует из реестра Минюста.

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Конечным владельцем "Люксоптики" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова, пишет LIGA.net.

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний - "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Ленти Про" и "Новая Виста".

"Люксоптика" - один из старожилов украинского ритейла и крупнейший продавец очков в стране. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины. В январе 2020-го полноправным владельцем "Люксоптики" стал Леонардо Дель Веккио.

Во сколько обошелся украинский оптический бизнес итальянскому миллиардеру – неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

Леонардо Дель Веккио – 84-летний итальянский миллиардер, лидер итальянского списка богатейших по версии Forbes.

Дело всей жизни – оптический бизнес - Леонардо начал, когда ему было всего 25. Тогда в городке Агордо у подножья Доломитовых Альп он открыл свою небольшую мастерскую по оптике Luxottica. Спустя полвека Luxottica превратилась в крупнейшего в мире производителя и розничного продавца очков и линз, с 77 734 работниками и более 8000 магазинами по всему миру.