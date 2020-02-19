Столичный отель "Днипро" хотят пустить с молотка за $10 миллионов

Фонд госимущества весной выставит отель "Днипро" в центре Киева на аукцион со стартовой ценой 10 миллионов долларов.

Фонд государственного имущества Украины весной этого года выставит на аукцион отель "Днипро", расположенный на Европейской площади в Киеве, по стартовой цене 10 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметила недавно назначенная и.о. гендиректора отеля Элина Сапожкова, одним из главных достоинств объекта является прекрасное месторасположения.

"Отель находится в самом центре города, и вы сами можете посмотреть, какие тут открываются пейзажи. Это огромная ценность для гостей, и это большая ценность для инвестора", - пояснила Сапожкова.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году от приватизации госимущества планируется привлечь в госбюджет 12 миллиардов гривень.