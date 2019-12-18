Государственное ипотечное учреждение передали в управление Минфина

Ведомство передано Минфину для проведения политики по развитию рынка ипотечного кредитования.

Кабинет министров Украины принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) в управление Министерству финансов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

“Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой, государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования”, - отмечается в сообщении.

Также Кабмин принял постановление, которым утверждаются условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам, которые привлекаются ГИУ.

Как отмечается в сообщении, это создаст предпосылки для увеличения доступности строительства нового жилья для украинцев.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.