Таможня будет искать новых сотрудников с конца декабря

В центральном аппарате уже сменили около 80% руководящего состава, а более 500 одиозных руководителей разных уровней в регионах будут уволены.

Государственная таможенная служба начнет открытый конкурсный отбор персонала новой таможни с конца декабря.

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Об этом заявил глава службы Максим Нефедов, выступая на конференции в Киеве.

"С конца декабря мы начинаем открытые конкурсы и очень надеемся, что много людей, много честных таможенников как изнутри службы - потому что я уверен, что таких людей много среди моих коллег, - так и снаружи, так и людей, которые покинули таможню, потому что не верили, что в рамках Министерства доходов и сборов и Государственной фискальной службы были кому-то нужны, вернутся на работу. И будут работать на новых достойных условиях и с достойными зарплатами", - сказал Нефедов.

Он подчеркнул, что у таможенной службы беспрецедентные вызовы по обновлению кадрового состава, чтобы вернуть доверие бизнеса и граждан к таможне.

"В центральном аппарате мы сменили около 80% всего руководящего состава. Это не только все заместители и директора департаментов, но и большинство руководителей среднего и низшего звена", - добавил Нефедов.

Также он сообщил, что более 500 одиозных руководителей разных уровней, особенно в регионах, широко известных контрабандными потоками, не попали в новую таможню и будут уволены.

"Обновлено 40% руководителей таможенных постов, и это только начало",- подчеркнул Нефедов.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря.