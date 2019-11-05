Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам – социологи

Эксперты предостерегают, что новые налоговые законодательные инициативы уже имеют обратный эффект.

О зарубежном опыте в создании рабочих мест и поддержке внутреннего производства ради этого, заговорили украинские социологи, передает 5 канал.

Доказывают: громкие лозунги власти о приходе иностранных инвесторов, которые вложат 50-т миллиардов долларов инвестиций, ничем не подтверждены. Новые законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, наоборот будут иметь обратный эффект.

Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются зарубежные инвестиции. Самый яркий пример - Южная Корея, где 60% – это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства. лишь 30% это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по другому не бывает, – отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.

Социологи предостерегают, что новые законодательные инициативы уже имеют обратный эффект. Факт сворачивания производства международных инвесторов зафиксирован на Востоке и севере Украины. В случае продолжения таких тенденций – "не за горами" и закрытие ряда других производств и очередная миграционная волна.

Они работают на развитие экономики России, Польши, Чехии и Германии. Эти страны сейчас делают все, чтобы привлечь иностранную рабочую силу. Когда речь идет о европейском опыте, то ни одно государство, которое поднимало свою экономику, не делало ставку только на внутренние трудовые ресурсы , – резюмировала Пищулина.

Напомним, сейчас в Парламенте еще находятся два спорных законопроекта, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Речь идет, в частности, о проектах 1209-ть и 1210-ть. Бизнес-среда неоднократно выступала против таких новаций.