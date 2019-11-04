Табачные компании заговорили о закрытии производства в Украине из-за поправки о регулировании цен на рынке

Производители сигарет обращаются к президенту с просьбой отменить поправку №8 с законопроекта №1049.

Поправка о регулировании цен на рынке табачной продукции Украины, которая содержится в законопроекте о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, приведет к подорожанию пачки сигарет в среднем на 13 грн и увеличению объемов нелегальной торговли.

Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" на имя президента Владимира Зеленского, текстом которого располагает УНИАН.

"Указанная поправка… приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге – это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", – говорится в обращении.

С точки зрения табачных компаний, производство сигарет в Украине в таких условиях становится экономически неоправданным. При этом будет существенно ограничена конкуренция как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли.

Представители ассоциации обращаются к президенту Украины с просьбой отменить поправку, приводящую к таким последствиям.

"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в сложившуюся ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 с законопроекта №1049", – говорится в обращении.

При этом отмечается, что премьер-министр Алексей Гончарук 23 октября встретился с руководством табачных компаний и выразил поддержку бизнесу, однако спустя почти две недели вопрос все еще не решен.

По данным ассоциации "Укртютюн", в 2018 году табачная отрасль принесла 52,1 млрд грн в бюджет Украины в виде налогов. При этом поступления от экспорта табачных изделий принесли Украине 400 млн долл.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Законом также предусматривается установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

9 октября крупнейшие мировые производители табачных изделий заявили о готовности закрыть фабрики в Украине в случае, если законодательные изменения вступят в силу.

23 октября Европейская Бизнес Ассоциация призвала президента Украины не подписывать этот закон.

По состоянию на 4 ноября, закон №1049 не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.

Справка УНИАН. Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" представляет интересы компаний «Philip Morris Украина», «JTI Украина», «British American Tobacco Украина», "Прилуки", а также "Imperial Tobacco в Украине".