У Фирташа прокомментировали решение АМКУ о принудительном разделении группы Ostchem

В компании заявили о незаконности решения комитета - оспорят его в суде.

Сегодняшнее решение Антимонопольного комитета Украины о принудительном разделении группы компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений, ставит под угрозу существование украинской химической промышленности и будет оспорено в суде, сообщили в Group DF.

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«Некоторые оценки и положения не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности. Таким образом, своим решением АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома», - сказано в сообщении.

По мнению компании, такое решение АМКУ ставит под угрозу существование целой стратегически важной отрасли – украинской химической промышленности.

«Учитывая, что решение АМКУ принято с грубейшими нарушениями закона, процедуры, без доказательств и аргументов, Group DF безусловно будет оспаривать данное решение в судах всех уровней, и мы не сомневаемся в том, что нам удастся защитить интересы украинского производителя и сберечь отечественный химпром», - сказано в сообщении.

В Group DF выразили надежду, что АМКУ вскоре получит новое руководство, которое объективно разберётся в ситуации и будет действовать в интересах украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Антимонопольный комитет Украины принял решение о принудительном разделении группы компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

К заводам группы компаний применена санкция в виде принудительного разделения, которое должно состояться в течение 9 месяцев.