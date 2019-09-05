Из-за изменений в Налоговом кодексе Украина потеряет рынок Китая – Укрметаллургпром

Изменения в Налоговом кодексе будут иметь катастрофические последствия. В этом уверены представители металлургической отрасли Украины.

Президент ОП "Укрметаллургпром" А. Каленков и председатель Федерации металлургов Украины С. Беленький обратились совместным письмом к представителям органов государственной власти.

Причиной их совместного письма стал проект Закона № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Он, убеждены металлурги, будет иметь катастрофические последствия, пишет 24 канал.

Представители металлургической отрасли Украины просят пересмотреть и не допустить принятия проекту Закона № 1210.

В письме авторы объясняют, что отечественные предприятия по добыче железной руды являются одними из крупнейших в Украине плательщиков в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд. В 2018 году ими было перечислено более 19,4 млрд грн налогов и сборов. Любое дополнительное фискальное давление на эти предприятия приведет к соответствующему снижению инвестиций, потери конкурентоспособности и рынков сбыта. Это, в свою очередь, приведет к тому украинские ГОК потеряют рынок Китая, на который приходится более 20% украинского экспорта железорудного сырья.

Потеря китайского рынка эквивалентна закрытию двух таких предприятий, как Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК. Это предполагает закрытие 10 тыс. рабочих мест, непосредственно занятых в железорудном производстве, и еще 10-15 тысяч работников смежных отраслей.

Более того, внедрение предложенных новаций относительно ренты на добычу железной руды на руку российским производителям окатышей и железорудного концентрата с повышенным содержанием железа, которые являются прямыми конкурентами украинских производителей, в частности, на рынке ЕС, объем которого только за 1 полугодие 2019 для украинских экспортеров составил 5,8 млн т железорудного концентрата и окатышей, и потеря которого эквивалентна закрытию Южного ГОКа (а это 6,6 тыс. работников-"рударей" и еще 7-10 тыс. работников в смежных отраслях).