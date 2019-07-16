Директор НЗФ предупредил, как резкое повышение цен может ударить по украинским ферросплавным заводам

По его словам, ферросплавные предприятия приносят 530 миллионов долларов валютной выручки в год.

Резкое повышение цен для промышленности бьет по конкурентоспособности ферросплавных заводов и может привести к их остановке, сообщил в ходе круглого стола в парламенте генеральный директор крупнейшего украинского производителя – Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Владимир Куцин.

"Удорожание на 25% - это 75 долларов на тонну отгружаемой продукции. Мы не выдержим эту конкуренцию. Сегодня продукция Никопольского ферросплавного и Запорожского тоже грузится в 50 стран мира, мы даем 530 миллионов долларов валюты в год. Мы не выдержим эту конкуренцию. Если тарифы сохранится на том же уровне, мы будем вынуждены рассматривать вопрос остановки предприятия, я говорю абсолютно авторитетно. Мы не выдержим, работать себе в убыток мы не сможем", - сказал Куцин.

С подобными заявлениями выступили и представители и других крупных предприятий страны, в том числе - Запорожского титаномагниевого комбината, "АрселорМиттал Кривой Рог", "Интерпайпа".

Учитывая это, председательствующий на круглом столе руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам топливо-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский предложил провести соответствующие консультации между крупными потребителями электроэнергии, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Кабинетом министров и другими заинтересованными сторонами, чтобы урегулировать ситуацию с ценами на электроэнергию для промышленности.

В свою очередь, член НКРЭКУ Евгений Маглеваный предложил провести такое совещание уже в этот четверг, 18 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что стоимость электроэнергии для промышленных потребителей с начала года, несмотря на падение стоимости энергоресурсов на мировых рынках, выросла в Украине на 35%.

11 июля исполняющий обязанности главы госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%.

12 июля Кабинет министров заявил о некорректности заявления руководства "Укрэнерго" о росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска рынка электроэнергии.

До запуска нового рынка электроэнергии министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что цена на электрическую энергию для промышленности может вырасти на 5-6%.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.