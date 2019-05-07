В Украине ускорили выдачу адресов объектов строительства

Также данным постановлением упрощается регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Правительство ввело единый порядок присвоения почтового адреса объектам строительства, который позволяет получить адрес объекта строительства и недвижимого имущества за 5 дней, тогда как до этого срок составлял в среднем 30 дней.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующее постановление Кабмина №367 "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности" вступило в силу 28 апреля этого года.

По его словам, эти изменения будут способствовать улучшению бизнес-климата в Украине и, в свою очередь, повышению позиции нашей страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по компоненту "Получение разрешений на строительство".

"До сих пор предоставлением почтовых адресов объектам строительства занимаются органы местной власти по своему усмотрению. Нет четкой процедуры и по срокам это занимает в среднем 30 дней. Конечно, это способствует коррупционным злоупотреблениям и тормозит ведение бизнеса. Поэтому для минимизации коррупционных рисков и упрощения условий ведения бизнеса вводится единый, четкий и прозрачный порядок присвоения почтовых адресов строительным объектам. Они будут предоставляться автоматически до начала строительства вместе с градостроительными условиями и ограничениями или стройпаспортом", - написал Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что порядок определения реквизитов адреса объекта строительства или недвижимого имущества будет разработан Минрегионом.

"Кроме того, министерству также поручено разработать перечень линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, которым не присваивается почтовый адрес", - написал Парцхаладзе.

Также он отметил, что данным постановлением упрощается регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации.

"Это можно будет сделать через удобный онлайн-кабинет за 1 день вместо 10-ти", - добавил чиновник.

Справка УНИАН. Doing Business характеризует состояние инвестиционного климата в 190 странах мира. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и тому подобное.

Сейчас Украина - один из лидеров по темпам роста в Doing Business среди 190 стран. В общем рейтинге наша страна занимает 71 место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за два года Украина улучшила позицию со 140 до 30-го места.