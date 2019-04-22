В Украине общественные заведения обзаведутся доступными туалетами на каждом этаже

Парцхаладзе отметил, что согласно ГСН, в любых общественных зданиях, при расчетной численности от 50 посетителей или при расчетной продолжительности пребывания посетителя в доме более 60 минут, следует предусматривать туалеты на каждом этаже.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) изменило государственные строительные нормы (ГСН) и обязал проектировщиков предусматривать доступны туалетные комнаты на каждом этаже во всех новых и реконструированных общественных заведениях с расчетной численностью посетителей более 50-ти.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новой строительной норме "Инклюзивность зданий и сооружений", которая вступила в силу с 1 апреля этого года.

"В новой ГСН по инклюзивности мы ввели обязательную норму: во всех общественных заведениях более чем на 50 посетителей, которые строятся или реконструируются, туалеты должны находиться на каждом этаже, и они должны быть рассчитаны на широкий круг пользователей, в том числе, для людей с инвалидностью. Норма действует с 1 апреля этого года. Почему возник этот вопрос? Потому что все без исключения посетители должны быть обеспечены необходимыми удобствами. А сейчас во многих общественных заведениях устраивается мало необходимых санитарных узлов, иногда совсем не устраиваются туалеты для маломобильных категорий населения", - написал он.

Парцхаладзе отметил, что согласно ГСН, в любых общественных зданиях, при расчетной численности от 50 посетителей или при расчетной продолжительности пребывания посетителя в доме более 60 минут, следует предусматривать туалеты на каждом этаже.

"В составе санитарно-гигиенических помещений должны быть обязательно предусмотрены оборудованные для маломобильных групп населения универсальные или доступны кабины в туалетах. При проектировании крупных общественных объектов - аэропортов, вокзалов, стадионов, торгово-развлекательных центров - туалеты должны располагаться на каждом этаже и через каждые 50 метров", - написал он.

По словам Парцхаладзе, универсальные кабины должны быть оборудованы унитазом, умывальником, смывным душем и перилами и иметь ширину не менее 1,65 метра и глубину не менее 1,8 метра.

"Раковина умывальника должен крепиться так, чтобы снизу был пространство 0,68-0,7 метра, а верхняя плоскость раковины была на высоте от пола - 0,8-0,85 метра. Двери шириной 0,9 метра должны открываться наружу, а на внутренней стороне дверного полотна должна размещаться горизонтальная ручка на высоте 0,8 метра", - написал он.

Также Парцхаладзе сообщил, что соответствующие санитарные помещения должны обозначаться специальной пиктограммой Международного символа доступности, в том числе, и тактильной.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.