Эксперт спрогнозировал цены на недвижимость в Украине в этом году

В первом квартале 2019 года цены впервые за последнее время продемонстрировали тенденцию к росту.

Цены на недвижимость в Украине в 2019 году будут стабильными, а активность покупателей будет на уровне 2018 года.

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Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава комитета по информационным технологиям сервисов и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

"В 2019 году цены останутся стабильными. Хотя тенденция к росту намечается. При этом классической фразы "Будет только дорожать" мы не произнесем. Потому что рынок достаточно чувствителен, и один-два негативных фактора приведут к оттоку клиентов", - сказал он, добавив, что активность покупателей будет на уровне 2018 года, поэтому сумасшедших драйверов для активизации рынка нет, при этом год является выборным и существуют пиковые выплаты МВФ.

Как отметил Бразас, в первом квартале 2019 года цены впервые за последнее время продемонстрировали тенденцию к росту.

"В конце прошлого года мы делали прогноз, что цены останутся стабильными, активность будет превалировать в эконом-сегменте. Эти прогнозы сбылись. В первом квартале 2019 года так и произошло. Падение цен в 2018 году практически остановилось, и в этом квартале появились признаки повышения. По всем городам миллионникам. Хотя плюс такой себе - 0,1% в Днепре за квартал. Но это уже не минус", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель департамента оценки и консалтинга NAI Ukraine Ирина Трунова прогнозировала, что средняя стоимость квартир в Киеве на вторичном и первичном рынках в 2019 году увеличится приблизительно на 1%.