В Украине разрешили оформлять специальное водопользование онлайн

С 25 марта оформление разрешения на спецводопользование будет формироваться в автоматическом режиме.

В Украине введена новая электронная услуга по выдаче или аннулированию разрешения на специальное водопользование, которое можно получить онлайн в автоматическом режиме.

Читайте такжеПяти миллионам украинцев грозит отключение воды

Об этом на пресс-конференции заявила председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины Ирина Овчаренко.

"С 25 марта разрешение на специальное водопользование будет выдаваться в электронном виде", - сказала она.

По ее словам, автоматизация такой услуги дает возможность получать разрешения или аннулировать их без бюрократических сложностей, что сэкономит время, а также минимизирует коррупционные риски.

По словам присутствующего на пресс-конференции председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Александра Рыженко, это не только техническое решение, но и изменение нормативной базы.

"Особенность услуги состоит в том, что теперь получателям не нужно думать, как не получить штраф за непродление разрешения, ведь теперь услуга предоставляется в автоматическом режиме, и человек просто со своего компьютера дома может онлайн сделать это продление", - сказал он.

При этом он добавил, такое решение минимизирует количество ошибок, которые ранее приводили к задержке получения разрешений.